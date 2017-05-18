Уволен главный тренер УНИКСа

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Баскетбольный УНИКС и главный тренер команды Евгений Пашутин расторгли соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба казанского клуба в четверг.

"Клуб благодарит Евгения Юрьевича за работу и все те награды, которые наставник помог в разные годы работы завоевать для Казани", - говорится в сообщении.

В 2011 году Пашутин вместе с УНИКСом первый и единственный раз выиграл регулярную часть чемпионата России, а также бронзу национального чемпионата и Единой лиги ВТБ и Кубок Европы.

Клуб под руководством Пашутина три раза принимал участие в Евролиге, где в 2012 дошел до 1/4 финала.

В прошлом сезоне БК УНИКС под руководством тренера завоевал серебро Единой лиги ВТБ, так же как и в 2012 году.