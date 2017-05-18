Спорт

Организаторы теннисного турнира WTA в Бирмингеме прислали wild card Шараповой

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова выступит на турнире WTA Aegon Classic в Бирмингеме, сообщает пресс-служба организаторов соревнования в четверг.

Россиянка получила первое из семи специальных приглашений (wild card) на турнир, который проводит Ассоциация тенниса Лондона (LTA).

"Мы тщательно подумали перед тем, как направить приглашение Шараповой, мы признаем, что не все согласятся с ним. Но Мария полностью искупила свою вину и снова демонстрирует высококлассный теннис", - заявил исполнительный директор LTA Майкл Дауни.

"Я очень рада вернуться в Бирмингем в этом году и сыграть на траве, чтобы подготовиться к уимблдонскому турниру, благодарю Ассоциация тенниса Лондона", - заявила в ответ 30-летняя россиянка.

Как стало известно, организаторы турнира серии "Большого шлема" "Уимблдон" не планируют выдавать Шараповой wild card для участия в основной сетке соревнования. Тем не менее она может пробиться в основной турнир через квалификацию.

Ранее россиянка из-за травмы снялась с матча второго круга турнира Internazionali BNL d'Italia в Риме против представительницы Хорватии Мирьяны Лучич-Барони.

Турнир в Риме стал для нее третьим после возвращения на корт. Ранее после дисквалификации из-за запрещенного мельдония она выступила на турнире в Штутгарте, где добралась до полуфинала, и в Мадриде, где она завершила выступление во втором круге.

Турнир в Бирмингеме пройдет с 17 по 25 июня.

Теги: Мария Шарапова, теннис, Бирмингем, LTA
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