В полуфинале ЧМ по хоккею Россия сыграет с Канадой

Матч за выход в финал пройдет 20 мая, в другом матче 1/2 финала сыграют Финляндия и Швеция

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Сборная Канады по хоккею стала соперником национальной команды России по 1/2 финала чемпионата мира 2017 года.

Об этом стало известно после того, как канадские хоккеисты в четвертьфинале соревнования одержали победу над сборной Германии. Встреча, прошедшая в Кельне в четверг, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу канадцев.

Ранее в этот же день сборная России нанесла поражение Чехии (3:0) и по турнирной сетке выходила как раз на победителя пары Канада – Германия.

В другом полуфинале сыграют сборные Финляндии и Швеции. Ранее, как сообщалось, финны одолели команду США со счетом 2:0. А сейчас Швеция взяла верх над Швейцарией – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

Полуфиналы пройдут 20 мая.