Исинбаевой позволили остаться председателем РУСАДА до конца месяца

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева сможет остаться председателем Российского антидопингового агентства (РУСАДА) лишь до конца месяца, впоследствии ее должен заменить "независимый" председатель, заявил заместитель генерального директора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Роберт Келлер.

Как сообщает агентство Associated Press, в четверг Келер выступил с докладом на совете учредителей WADA. Он заявил, что российская сторона должна найти "независимого председателя" РУСАДА в качестве одной из мер, которые помогут привести РУСАДА в соответствии со всемирными антидопинговыми стандартами.

Агентство отмечает, ранее Исинбаева назвала допинговое расследование в отношении России "антироссийским заговором", а также напоминает, что ее назначение на пост председателя РУСАДА было подвергнуто критике со стороны WADA.

В свою очередь, гендиректор WADA Оливье Ниггли, которого цитирует агентство, сообщил, что Исинбаева может остаться членом наблюдательного совета РУСАДА при новом председателе.