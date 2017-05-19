Главные новости
МоскваВ Госдуме разъяснили права жильцов сносимых пятиэтяжек на компенсациюЭкономикаМегафон и Yota сообщили о массовом сбое в работе сетиВ миреШвеция прекратила расследование дела против Ассанжа об изнасиловании
Спорт Чемпионат России по футболу-2016/17

Матч "Спартак" - "Терек" стал самым посещаемым в 29-м туре премьер-лиги

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Матч "Спартак" - "Терек" стал самым посещаемым в 29-м туре чемпионата России по футболу, на трибунах "Открытие Арены" собрались 43,602 тыс. зрителя, сообщает пресс-служба футбольного клуба в пятницу.

Матч прошел в среду и завершился со счетом 3:0 в пользу "Спартака". По окончании встречи команде был вручен кубок, полагающийся чемпиону (клуб досрочно обеспечил себе первое место еще 7 мая). Правда, организаторы церемонии вручения столкнулись с проблемами: после финального свистка болельщики заполонили поле "Открытие Арены", из-за чего не сразу удалось установить площадку для триумфаторов.

По итогам сезона спартаковцы стали безоговорочными лидерами по посещаемости домашних матчей. Пятнадцать игр "красно-белых" на "Открытие Арене" 491,404 тыс. болельщиков.

Второе место по этому показателю у петербургского "Зенита" - 279,354 тыс. зрителя.

Всего матчи "Спартака" в чемпионате посмотрели 707,776 тыс. любителей футбола. На втором месте "Зенит", отстающий от "Спартака" более чем на 200 тыс. зрителей (503,935 тыс.), на третьем - ЦСКА (446 934 тыс.), на четвертом - "Краснодар" (410 221 тыс.).

Теги: футбол, ФК Спартак
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Глава ВАДА заявил о достижении РУСАДА соблюдения всемирного кодекса к ноябрюГлава ВАДА заявил о достижении РУСАДА соблюдения всемирного кодекса к ноябрю
ВАДА выдвинуло несколько условий российскому агентству в рамках "дорожной карты" для восстановления полномочийПодробнее
Исинбаевой позволили остаться председателем РУСАДА до конца месяцаИсинбаевой позволили остаться председателем РУСАДА до конца месяца
При новом председателе олимпийская чемпионка может остаться членом наблюдательного советаПодробнее
В полуфинале ЧМ по хоккею Россия сыграет с КанадойВ полуфинале ЧМ по хоккею Россия сыграет с Канадой
Матч за выход в финал пройдет 20 мая, в другом матче 1/2 финала сыграют Финляндия и ШвецияПодробнее
Сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМСборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ
В четвертьфинале россияне одержали победу над командой Чехии, в другом матче 1/4 финала сборная США уступила ФинляндииПодробнее
Россия - Чехия. ОнлайнРоссия - Чехия. Онлайн
Российские хоккеисты ведут борьбу за выход в полуфинал чемпионата мираПодробнее
Шараповой не дадут wild card в основную сетку "Уимблдона"Шараповой не дадут wild card в основную сетку "Уимблдона"
Российской теннисистке придется пройти квалификационный отборПодробнее
Московский "Спартак" получил Кубок чемпионов России по футболуМосковский "Спартак" получил Кубок чемпионов России по футболу
Награду вручили вице-премьер Виталий Мутко и президент РФПЛ Сергей ПрядкинПодробнее
"Спартак" обыграл "Терек" в матче 29-го тура премьер-лиги"Спартак" обыграл "Терек" в матче 29-го тура премьер-лиги
Встреча закончилась со счетом 3:0Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля10 фото
17 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля
Как награждали "Спартак"9 фото
18 мая
Как награждали "Спартак"
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваВ Госдуме разъяснили права жильцов сносимых пятиэтяжек на компенсациюЭкономикаМегафон и Yota сообщили о массовом сбое в работе сетиВ миреШвеция прекратила расследование дела против Ассанжа об изнасилованииВ РоссииМинприроды предложило ввести льготы на оплату ЖКУ за сортировку мусора
Участия Путина в президентских выборах 2018 года ждут 80% россиян
ЦБ установил курсы доллара и евро на 20 мая
Кидавший с балкона мебель в прохожих итальянец сдался полиции
"Аэрофлот" заявил о готовности заплатить 50% прибыли в качестве дивидендов
Президент Филиппин Родриго Дутерте в мае посетит Россию
Мегафон и Yota сообщили о массовом сбое в работе сети
На фестивале яйца "Кукарекино" в Тамбовской области приготовят гигантскую яичницу
В Госдуме разъяснили права жильцов сносимых пятиэтяжек на компенсацию
Глава ФССП предложил изымать жилье у должников
Швеция прекратила расследование дела против Ассанжа об изнасиловании
"Россия-24" сообщила о 8 жертвах авиаудара американской коалиции в Сирии
Матч "Спартак" - "Терек" стал самым посещаемым в 29-м туре премьер-лиги
Парламент Петербурга снова внес в повестку вопрос о референдуме по Исаакию
Трамп отправится в первое заграничное турне в качестве президента США
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи