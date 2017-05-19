Матч "Спартак" - "Терек" стал самым посещаемым в 29-м туре премьер-лиги

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Матч "Спартак" - "Терек" стал самым посещаемым в 29-м туре чемпионата России по футболу, на трибунах "Открытие Арены" собрались 43,602 тыс. зрителя, сообщает пресс-служба футбольного клуба в пятницу.

Матч прошел в среду и завершился со счетом 3:0 в пользу "Спартака". По окончании встречи команде был вручен кубок, полагающийся чемпиону (клуб досрочно обеспечил себе первое место еще 7 мая). Правда, организаторы церемонии вручения столкнулись с проблемами: после финального свистка болельщики заполонили поле "Открытие Арены", из-за чего не сразу удалось установить площадку для триумфаторов.

По итогам сезона спартаковцы стали безоговорочными лидерами по посещаемости домашних матчей. Пятнадцать игр "красно-белых" на "Открытие Арене" 491,404 тыс. болельщиков.

Второе место по этому показателю у петербургского "Зенита" - 279,354 тыс. зрителя.

Всего матчи "Спартака" в чемпионате посмотрели 707,776 тыс. любителей футбола. На втором месте "Зенит", отстающий от "Спартака" более чем на 200 тыс. зрителей (503,935 тыс.), на третьем - ЦСКА (446 934 тыс.), на четвертом - "Краснодар" (410 221 тыс.).