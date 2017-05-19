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Гендиректор Sports.ru прокомментировал подачу "Матч ТВ" иска к сайту

Есть обновление от 14:28

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор Sports.ru Дмитрий Навоша заявил, что ООО "Спортс.ру" готовит ответный иск к телеканалу "Матч ТВ". Ранее Sports.ru сообщил, что ООО "Национальный Спортивный телеканал", юридическое лицо, стоящее за "Матч ТВ", подало иск к сайту Sports.ru в Мосгорсуд.

"Собираемся подготовиться к ответному иску и хотим быть максимально публичными в этом вопросе. Убеждены, что заявленные в иске "Матч ТВ" цели – борьба с хайлайтами (фрагментами) под видом борьбы с пиратством – не соответствует заявленным каналом целям. Никакой борьбой с пиратством, декларируемой "Матч ТВ", это не является. Всё это смехотворно и скорее напоминает агонию, а нам лишь остаётся исполнить свою роль в этом процессе", - приводит слова Навоши "Чемпионат".

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Согласно исковому заявлению "Матч ТВ", телеканал считает незаконной демонстрацию на сайте Sports.ru фрагментов (хайлайтов) двух матчей первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В заявлении, пишет Sports.ru, указывается, что "Матч ТВ" "несет значительные затраты на приобретение прав у официальных правообладателей". Первое судебное заседание по этому делу назначено на 30 мая.

В апреле Sports.ru получил уведомление от Роскомнадзора. В нем надзорный орган сообщал, что ресурс может подвергнуться блокировке в качестве обеспечительной меры, "направленной на защиту авторских прав". С соответствующим заявлением в суд обратился телеканал "Матч ТВ".

Однако вскоре Роскомнадзор отказался блокировать Sports.ru. "Мы отмониторили сайт sports.ru, там нет противоправного контента. Ресурс заблокирован не будет", - сказал глава ведомства Александр Жаров.

Теги: Sports.ru, Матч ТВ, Роскомнадзор
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