ВАДА обсудит с Исинбаевой ее перспективу по защите прав чистых спортсменов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) намерено обсудить с российской олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой перспективы ее деятельности в сфере защиты прав чистых от допинга спортсменов.

"Я знаю, что ВАДА видит Елену Исинбаеву в новой для нее роли и готово в ближайшее время обсудит с ней в Монреале возможные варианты ее будущего в сфере защиты чистых спортсменов. Я видел это письмо", - сказал Колобков "Интерфаксу" в пятницу.

Кроме того, Колобков выразил надежду, что в ноябре Россия сможет обсудить с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) вопрос полного восстановления Российского антидопингового агентства в правах.

"Была проделана большая работа по соответствию критериев, благодаря которой значительно повысился уровень доверия к российской антидопинговой системе. РУСАДА продолжит этот процесс, и в ноябре мы сможем обсуждать полное восстановление", - сказал Колобков.

В четверг прошло заседание совета учредителей ВАДА, на котором было решено, что РУСАДА может быть частично восстановлено при соблюдении ряда требований, одно из которых - смена Исинбаевой на посту главы набсовета РУСАДА до 31 мая. А к ноябрю возможно полное восстановление российского агентства.