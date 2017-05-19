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ВАДА обсудит с Исинбаевой ее перспективу по защите прав чистых спортсменов

Об этом "Интерфаксу" сообщил министр спорта РФ Павел Колобков

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) намерено обсудить с российской олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой перспективы ее деятельности в сфере защиты прав чистых от допинга спортсменов.

"Я знаю, что ВАДА видит Елену Исинбаеву в новой для нее роли и готово в ближайшее время обсудит с ней в Монреале возможные варианты ее будущего в сфере защиты чистых спортсменов. Я видел это письмо", - сказал Колобков "Интерфаксу" в пятницу.

Кроме того, Колобков выразил надежду, что в ноябре Россия сможет обсудить с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) вопрос полного восстановления Российского антидопингового агентства в правах.

"Была проделана большая работа по соответствию критериев, благодаря которой значительно повысился уровень доверия к российской антидопинговой системе. РУСАДА продолжит этот процесс, и в ноябре мы сможем обсуждать полное восстановление", - сказал Колобков.

В четверг прошло заседание совета учредителей ВАДА, на котором было решено, что РУСАДА может быть частично восстановлено при соблюдении ряда требований, одно из которых - смена Исинбаевой на посту главы набсовета РУСАДА до 31 мая. А к ноябрю возможно полное восстановление российского агентства.

Теги: спорт, Елена Исинбаева, Павел Колобков, ВАДА
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