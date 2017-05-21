Назван состав сборной РФ на матч за третье место ЧМ по хоккею против Финляндии

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом национальной команды России на матч за бронзу чемпионата мира против команды Финляндии.

Как сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), состав выглядит следующим образом:

Вратарь: Андрей Василевский (Илья Сорокин);

Звенья: Богдан Киселевич – Дмитрий Орлов, Иван Телегин – Сергей Андронов – Валерий Ничушкин; Виктор Антипин - Антон Белов, Никита Гусев – Вадим Шипачев – Евгений Дадонов; Иван Проворов - Андрей Миронов, Артемий Панарин - Евгений Кузнецов – Никита Кучеров; Артем Зуб, Сергей Плотников - Владислав Наместников - Александр Барабанов, Владимир Ткачев.

Матч пройдет в Кельне в воскресенье и стартует в 17:15 мск.