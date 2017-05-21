Фанаты "Спартака" в Туле сломали ворота и сожгли несколько кресел

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Болельщики московского футбольного клуба "Спартак" массово выбежали на поле в Туле после матча 30-го тура чемпионата России с местным "Арсеналом", передает корреспондент "Интерфакса".

Поклонники "Спартака" таким образом отпраздновали победу в национальном первенстве.

Выбежав на поле, они сломали ворота и разорвали сетку на сувениры.

Кроме того, во время поединка московские фанаты вырвали несколько сидений на стадионе и подожгли их.

"Спартак" играл в Туле в ранге чемпиона России по футболу. Он стал им досрочно, 7 мая, когда единственный оставшийся конкурент "красно-белых" в борьбе за награду высшего достоинства "Зенит" не смог выиграть у "Терека" на своем поле (0:1) и лишился возможности догнать москвичей в турнирной таблице.

Второе место в чемпионате России-2016/17 среди команд премьер-лиги занял ЦСКА. "Зенит" завоевал бронзу.