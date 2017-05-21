Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России стали обладателями бронзы чемпионата мира 2017 года.

В матче за третье место российская команда одержала победу над национальной командой Финляндии. Встреча, прошедшая в Кельне в воскресенье, завершилась со счетом 5:3 (1:0, 3:1, 1:2) в пользу россиян.

Сборная России по ходу матча добилась преимущества в четыре шайбы. За несколько секунд до окончания второго периода соперник отыграл один гол, а в третьей двадцатиминутке финской команде удались еще две результативные атаки. Это позволило им сократить отставание до минимума.

Впрочем, в середине третьего периода сборной России удалось в пятый раз поразить ворота финского коллектива.

Вот так мы делаем это! ⚡⚡⚡⚡Кучеров бросил, ⚡⚡⚡⚡Кучеров добил - есть 5:3! pic.twitter.com/lWjLwa7EAk — Хоккей России (@russiahockey) 21 мая 2017 г.

В составе команды Олега Знарка две шайбы провел Никита Гусев, по одной - Владимир Ткачев, Богдан Киселевич и Никита Кучеров. В составе сборной Финляндии голами отличились Микко Рантанен, Микко Лехтонен, Вели-Матти Савинайнен.

На групповом этапе ЧМ-2017 сборная России заняла второе место. В четвертьфинале она взяла верх над сборной Чехией (3:0), а в матче 1/2 финала уступила команде США (3:5).

Завоевав бронзу, сборная России повторила прошлогодний результат. На чемпионате мира 2016 года в России она также финишировала на третьем месте.

В финале в воскресенье сыграют сборные Канады и Швеции. Матч начнется в 21:45, он пройдет в Кельне.