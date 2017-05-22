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Спорт ЧМ-2017 по хоккею

Сборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею

В финале шведская команда взяла верх над соперниками из Канады и стала 10-кратным победителем ЧМ

Сборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею
Хоккеисты сборной Швеции Юаким Нордстрем, Антон Строльман и Виктор Хедман
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Сборная Швеции по хоккею завоевала золото чемпионата мира 2017 года.

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В финале соревнования шведы нанесли поражение национальной командой Канаде, вырвав победу в серии буллитов.

На 40-й минуте Виктор Хедман вывел сборную Швеции вперед, при этом его команда во время взятия ворот соперника находилась в численном меньшинстве.

На 42-й минуте сборной Канады удалась ответная голевая атака, ее венцом стал точный бросок Райана О'Райлли.

До окончания третьего периода счет не изменился, не удалось командам отличиться и в овертайме. В серии буллитов успех сопутствовал шведским хоккеистам.

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Результат матча - 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу сборной Швеции. Она стала 10-кратным чемпионом мира.

Встреча прошла в Кельне в ночь на понедельник по московскому времени. Здесь же в воскресенье состоялась встреча за третье место: сборная России одержала победу над Финляндией со счетом 5:3.

Помимо Кельна матчи чемпионата мира принимал Париж.

Теги: хоккей, ЧМ по хоккею
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