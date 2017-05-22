Мутко назвал достойным выступление сборной России на ЧМ по хоккею

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что сборная России по хоккею хорошо сыграла на чемпионате мира, а вопрос о качестве работе главного тренера Олега Знарка должна решать федерация хоккея России.

"Команда выступила достойно, прекрасный турнир провели. Понятно, что перед сборной России всегда ставится задача победить. В этом заключается спорт", - сказал Мутко "Интерфаксу" в понедельник.

Он отметил, что вопрос о продлении контракта тренера сборной Олега Знарка - "это прерогатива федерации".

"Конечно, хочется, чтобы были сделаны выводы. Да, проиграли. Но обыграли победителей - шведов. Команда у нас молодая, интересная. Мы должны сейчас подвести итоги", - сказал Мутко.

В воскресенье 21 мая сборная России обыграла Финляндию в матче за бронзу чемпионата мира со счетом 5:3, повторив таким образом прошлогодний результат.

В финале сборная Швеции переиграла Канаду в серии буллитов.