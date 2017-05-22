Главные новости
В РоссииВ ближайшие 20 лет реформ зарплаты нынешнего поколения вырастут лишь в полтора разаВ РоссииЭкс-глава "Роснано" Меламед отправлен под домашний арест на три месяцаСпортСборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею
Спорт

Мутко назвал достойным выступление сборной России на ЧМ по хоккею

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что сборная России по хоккею хорошо сыграла на чемпионате мира, а вопрос о качестве работе главного тренера Олега Знарка должна решать федерация хоккея России.

"Команда выступила достойно, прекрасный турнир провели. Понятно, что перед сборной России всегда ставится задача победить. В этом заключается спорт", - сказал Мутко "Интерфаксу" в понедельник.

Он отметил, что вопрос о продлении контракта тренера сборной Олега Знарка - "это прерогатива федерации".

"Конечно, хочется, чтобы были сделаны выводы. Да, проиграли. Но обыграли победителей - шведов. Команда у нас молодая, интересная. Мы должны сейчас подвести итоги", - сказал Мутко.

В воскресенье 21 мая сборная России обыграла Финляндию в матче за бронзу чемпионата мира со счетом 5:3, повторив таким образом прошлогодний результат.

В финале сборная Швеции переиграла Канаду в серии буллитов.

Теги: хоккей, Виталий Мутко, сборная России, ЧМ по хоккею
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Спорт
Сборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккеюСборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею
В финале шведская команда взяла верх над соперниками из Канады и стала 10-кратным победителем ЧМПодробнее
Канада - Швеция. ОнлайнКанада - Швеция. Онлайн
В Кельне проходит матч за золото чемпионата мира по хоккеюПодробнее
ЦСКА стал бронзовым призером ЕвролигиЦСКА стал бронзовым призером Евролиги
В матче за третье место баскетболисты московского клуба победили мадридский "Реал"Подробнее
Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по хоккеюСборная России завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею
В матче за третье место подопечные Олега Знарка победили команду ФинляндииПодробнее
"Крылья Советов" и "Томь" вылетели из премьер-лиги"Крылья Советов" и "Томь" вылетели из премьер-лиги
"Оренбург" и "Арсенал" сыграют в стыковых матчах с командами ФНЛПодробнее
ЦСКА выиграл у "Анжи" и завоевал путевку в Лигу чемпионовЦСКА выиграл у "Анжи" и завоевал путевку в Лигу чемпионов
В главном клубном турнире Европы он представит Россию вместе со "Спартаком", а в Лиге Европы сыграют "Зенит", "Краснодар", "Терек" и "Локомотив"Подробнее
Россия - Финляндия. ОнлайнРоссия - Финляндия. Онлайн
Хоккеисты сборной России ведут борьбу за бронзу чемпионата мираПодробнее
Анкара аннулировала паспорт турецкого игрока НБА за поддержку ГюленаАнкара аннулировала паспорт турецкого игрока НБА за поддержку Гюлена
Энеса Кантера задержали в аэропорту Бухареста, но ему удалось в итоге добраться до Лондона, откуда он надеется вылететь в СШАПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Фотохроника 19 мая7 фото
19 мая
Фотохроника 19 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля12 фото
17 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ ближайшие 20 лет реформ зарплаты нынешнего поколения вырастут лишь в полтора разаВ РоссииЭкс-глава "Роснано" Меламед отправлен под домашний арест на три месяцаСпортСборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккеюВ РоссииСМИ узнали о планах повысить явку на выборах "неполитическими" референдумами
Мутко назвал достойным выступление сборной России на ЧМ по хоккею
Запасы железной руды в портах Китая выросли до рекорда
Штаб-квартиру социал-демократов в Берлине эвакуировали из-за подозрительного предмета
КДК РФС рассмотрит эпизоды с погромом на стадионе тульского "Арсенала"
Официальный вестник ЕС опубликовал решение о безвизовом режиме с Украиной
Дутерте назвал предполагаемые темы обсуждения с руководством РФ
Шестилетняя девочка выжила после прыжка с четвертого этажа с зонтом в руках
Генпрокуратура не нашла конфликта интересов у главы Россельхознадзора
Рэпер Drake получил рекордные 13 наград на Billboard Music Awards
СМИ узнали о грядущем увольнении главы Ford из-за падения стоимости акций
Снос хрущевок в Москве затронет почти 2 тыс. предпринимателей
Арестованы похитившие более 50 млн рублей хакеры
Купленное за 10 фунтов кольцо уйдет с молотка за 350 тысяч фунтов
Режим работы станции метро "Кропоткинская" в Москве изменился до 13 июля
На Славянской площади в Москве нашли белокаменный мост XVII века
"Калашников" покажет новую снайперскую винтовку
Орешкин спрогнозировал рост ВВП выше 2% во второй половине 2017 года
Более 20 человек пострадали при взрыве в больнице Бангкока
Министр торговли США уснул во время выступления Трампа в Саудовской Аравии
Концерн "Калашников" завершил испытания боевого робота "Соратник"
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи