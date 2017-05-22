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Чемпионат России по футболу сезона-2017/18 стартует 16 июля

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Проект структуры календаря следующего чемпионата России по футболу планируется утвердить сегодня на общем собрании РФПЛ, сообщает "Спорт-Экспресс".

Как уточняет издание, согласно проекту, матч за Суперкубок, в котором встретятся "Локомотив" и "Спартак", состоится 14 июля.

Первый тур нового чемпионата намечен на 16 июля, но с большой долей вероятности можно предположить, что какой-то из матчей будет вынесен и на 15-е число.

Последний до зимней паузы тур, согласно проекту, состоится 10 декабря, а первый весенний тур – 4 марта. Финиширует же чемпионат 13 мая.

Финал Кубка-2017/18 запланирован на 9 мая.

Теги: футбол, РФПЛ
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