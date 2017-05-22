МПК продлил отстранение российских паралимпийцев до сентября

Глава Международного паралимпийского комитета Филипп Крейвен заявил, что россиянам не разрешат выступать под нейтральным флагом на Играх-2018

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Филипп Крейвен подтвердил, что отстранение Паралимпийского комитета России пока в силе, но отметил быстрый прогресс ПКР в деле восстановления.

"В сентябре мы соберемся на заседание исполкома, чтобы решить судьбу российских паралимпийцев на зимних играх (в Пхенчхане)", - сказал Крейвен на пресс-конференции в Лондоне.

Отметив "быстрый прогресс России", глава МПК заявил, что ПКР пока не будет восстановлен в правах.

Отвечая на вопрос о том, будет ли его преемник поддерживать позицию по России (Филипп Крейвен уйдет с поста в сентябре - ИФ), Крейвен сказал: "С высокой долей вероятности да".

Он также подчеркнул, что российские паралимпийцы не смогут выступать под нейтральным флагом на зимних играх в Пхенчхане.

"Российские спортсмены не смогут выступать под нейтральным флагом, единственный шанс выступить для российских спортсменов - восстановление Паралимпийского комитета России в МПК", - сказал Крейвен.

23 августа 2016 года Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России на решение от 7 августа о приостановлении членства ПКР в МПК. Суд в Лозанне решил, что это было сделано в соответствии с правилами Международного паралимпийского комитета.

Отстранение ПКР означает запрет на подачу заявки на участие всех российских паралимпийцев в играх в Рио, которые прошли с 7 по 18 сентября в Бразилии.

ПКР подал иск в Федеральный суд Швейцарии, но тот иск отклонил. И россияне в Паралимпиаде не выступили.

В январе 2017 года Исполком МПК отклонил предложение ПКР об участии российских спортсменов в квалификационных соревнованиях к Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане.