Главные новости
В РоссииСМИ сообщили о гибели двух российских военных в СирииВ миреОбвиняемый в убийстве российского летчика Челик осужден на 5 лет по другому делуСпортМПК продлил отстранение российских паралимпийцев до сентября
Спорт Допинг в российском спорте

МПК продлил отстранение российских паралимпийцев до сентября

Глава Международного паралимпийского комитета Филипп Крейвен заявил, что россиянам не разрешат выступать под нейтральным флагом на Играх-2018

МПК продлил отстранение российских паралимпийцев до сентября
Глава Международного паралимпийского комитета Филипп Крейвен
Фото: Reuters

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Филипп Крейвен подтвердил, что отстранение Паралимпийского комитета России пока в силе, но отметил быстрый прогресс ПКР в деле восстановления.

"В сентябре мы соберемся на заседание исполкома, чтобы решить судьбу российских паралимпийцев на зимних играх (в Пхенчхане)", - сказал Крейвен на пресс-конференции в Лондоне.

СпортМПК не разрешил россиянам участвовать в отборочных соревнованиях к Паралимпиаде-2018МПК не разрешил россиянам участвовать в отборочных соревнованиях к Паралимпиаде-2018Читать подробнее

Отметив "быстрый прогресс России", глава МПК заявил, что ПКР пока не будет восстановлен в правах.

Отвечая на вопрос о том, будет ли его преемник поддерживать позицию по России (Филипп Крейвен уйдет с поста в сентябре - ИФ), Крейвен сказал: "С высокой долей вероятности да".

Он также подчеркнул, что российские паралимпийцы не смогут выступать под нейтральным флагом на зимних играх в Пхенчхане.

"Российские спортсмены не смогут выступать под нейтральным флагом, единственный шанс выступить для российских спортсменов - восстановление Паралимпийского комитета России в МПК", - сказал Крейвен.

23 августа 2016 года Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России на решение от 7 августа о приостановлении членства ПКР в МПК. Суд в Лозанне решил, что это было сделано в соответствии с правилами Международного паралимпийского комитета.

Отстранение ПКР означает запрет на подачу заявки на участие всех российских паралимпийцев в играх в Рио, которые прошли с 7 по 18 сентября в Бразилии.

ПКР подал иск в Федеральный суд Швейцарии, но тот иск отклонил. И россияне в Паралимпиаде не выступили.

В январе 2017 года Исполком МПК отклонил предложение ПКР об участии российских спортсменов в квалификационных соревнованиях к Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Теги: МПК, Филипп Крейвен
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Клубы РФПЛ согласились изменить правило ранжирования команд при равенстве очковКлубы РФПЛ согласились изменить правило ранжирования команд при равенстве очков
Инициативу учитывать, прежде всего, личные встречи, а не количество побед, рассмотрит исполком РФПЛПодробнее
Сборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккеюСборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею
В финале шведская команда взяла верх над соперниками из Канады и стала 10-кратным победителем ЧМПодробнее
Канада - Швеция. ОнлайнКанада - Швеция. Онлайн
В Кельне проходит матч за золото чемпионата мира по хоккеюПодробнее
ЦСКА стал бронзовым призером ЕвролигиЦСКА стал бронзовым призером Евролиги
В матче за третье место баскетболисты московского клуба победили мадридский "Реал"Подробнее
Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по хоккеюСборная России завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею
В матче за третье место подопечные Олега Знарка победили команду ФинляндииПодробнее
"Крылья Советов" и "Томь" вылетели из премьер-лиги"Крылья Советов" и "Томь" вылетели из премьер-лиги
"Оренбург" и "Арсенал" сыграют в стыковых матчах с командами ФНЛПодробнее
ЦСКА выиграл у "Анжи" и завоевал путевку в Лигу чемпионовЦСКА выиграл у "Анжи" и завоевал путевку в Лигу чемпионов
В главном клубном турнире Европы он представит Россию вместе со "Спартаком", а в Лиге Европы сыграют "Зенит", "Краснодар", "Терек" и "Локомотив"Подробнее
Россия - Финляндия. ОнлайнРоссия - Финляндия. Онлайн
Хоккеисты сборной России ведут борьбу за бронзу чемпионата мираПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Гости 70-го Каннского кинофестиваля11 фото
22 мая
Гости 70-го Каннского кинофестиваля
Billboard Music Awards8 фото
22 мая
Billboard Music Awards
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСМИ сообщили о гибели двух российских военных в СирииВ миреОбвиняемый в убийстве российского летчика Челик осужден на 5 лет по другому делуСпортМПК продлил отстранение российских паралимпийцев до сентябряВ РоссииСуд взыскал с Киркорова 500 тысяч рублей по иску банка
Медведев предсказал рост ВВП РФ "под 2%" по итогам года
Умер спортивный комментатор Владимир Перетурин
МПК продлил отстранение российских паралимпийцев до сентября
Самолет ВВС США провел разведку у северо-западных границ России
Россия потребовала вернуть посты полиции у посольства РФ в Париже
Московский НПЗ подтвердил данные Росприроднадзора о выбросах диоксида серы
В Стамбуле открыли мемориальную доску убитому послу РФ в Турции Карлову
Станцию метро "Ховрино" достроят к концу года
Ford сменил главу компании
ФАС уличила поставщиков компьютеров ФНС, ФТС и ПФР в антиконкурентном сговоре
Тульский "Арсенал" потребует от "Спартака" возместить ущерб от действий фанатов
В Кремле не изменили отношения к делу украинца Сущенко после письма его сына
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи