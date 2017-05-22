Умер спортивный комментатор Владимир Перетурин

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Скончался известный спортивный комментатор Владимир Перетурин. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в понедельник.

"Сегодня не стало легендарного комментатора Владимира Перетурина... Пусть земля ему будет пухом", - говорится в сообщении.

В официальном твиттере сборной России появилась публикация "Скорбим...". Владимиру Перетурину было 78 лет.

Перетурин стал спортивным комментатором в 1970 году. Впервые он вышел в эфир во время матча между футбольными сборными Югославии и СССР. Он работал на Олимпийских играх, комментировал крупнейшие состязания по футболу и другим видам спорта, был ведущим программ "Футбольное обозрение" и "Гол!". В 1997 году он получил премию "Стрелец" как лучший телекомментатор.