РФС утвердил список лучших игроков прошедшего чемпионата России

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - На заседании исполкома Российского футбольного союза был утвержден список 33 лучших футболистов чемпионата России сезона 2016/2017 года.
Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 2. Артем Ребров ("Спартак"). 3. Гилерме ("Локомотив").
Правый защитник: 1. Марио Фернандес (ЦСКА). 2. Игорь Смольников ("Зенит"). 3. Виталий Калешин ("Краснодар").
Правый центральный защитник: 1. Василий Березуцкий (ЦСКА). 2. Ведран Чорлука ("Локомотив"). 3. Сердар Таски ("Спартак").
Левый центральный защитник: 1. Сесар Навас ("Ростов"). 2. Георгий Джикия ("Спартак"). Федор Кудряшов ("Ростов").
Левый защитник: 1. Дмитрий Комбаров ("Спартак"). 2. Виталий Денисов ("Локомотив"). 3. Доменико Кришито ("Зенит").
Опорный полузащитник: 1. Фернандо ("Спартак"). 2. Кристиан Нобоа ("Ростов"). 3. Понтус Вернблум (ЦСКА).
Правый полузащитник: 1. Квинси Промес ("Спартак"). 2. Тимофей Калачев ("Ростов"). 3. Александр Самедов ("Локомотив"/"Спартак").
Центральный полузащитник: 1. Денис Глушаков ("Спартак"). 2. Алан Дзагоев (ЦСКА). 3. Александр Головин (ЦСКА).
Левый полузащитник: 1. Роман Зобнин ("Спартак"). 2. Юрий Жирков ("Зенит"). 3. Олег Шатов ("Зенит").
Правый нападающий: 1. Артем Дзюба ("Зенит"). 2. Зе Луиш ("Спартак"). Александр Бухаров ("Ростов").
Левый нападающий: 1. Федор Смолов ("Краснодар"). 2. Дмитрий Полоз ("Ростов"). 3. Алексей Миранчук ("Локомотив").
Лучшим футболистом года признан Денис Глушаков ("Спартак").
Лучшим футболистом года признан Денис Глушаков! pic.twitter.com/i6pzGdvrah— РФС (@official_rfs) 22 мая 2017 г.
Приз "Надежда" (лучший среди юношей до 21 года) достался армейцу Федору Чалову.
Лучшим тренером года стал наставник "Спартака" Массимо Каррера.
Лучший арбитр года – Владислав Безбородов
Лучшая команда года – "Спартак"
За вклад в развитие футбола отмечен. Никита Павлович Симонян