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Спорт Чемпионат России по футболу-2016/17

РФС утвердил список лучших игроков прошедшего чемпионата России

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - На заседании исполкома Российского футбольного союза был утвержден список 33 лучших футболистов чемпионата России сезона 2016/2017 года.

Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 2. Артем Ребров ("Спартак"). 3. Гилерме ("Локомотив").

Правый защитник: 1. Марио Фернандес (ЦСКА). 2. Игорь Смольников ("Зенит"). 3. Виталий Калешин ("Краснодар").

Правый центральный защитник: 1. Василий Березуцкий (ЦСКА). 2. Ведран Чорлука ("Локомотив"). 3. Сердар Таски ("Спартак").

Левый центральный защитник: 1. Сесар Навас ("Ростов"). 2. Георгий Джикия ("Спартак"). Федор Кудряшов ("Ростов").

Левый защитник: 1. Дмитрий Комбаров ("Спартак"). 2. Виталий Денисов ("Локомотив"). 3. Доменико Кришито ("Зенит").

Опорный полузащитник: 1. Фернандо ("Спартак"). 2. Кристиан Нобоа ("Ростов"). 3. Понтус Вернблум (ЦСКА).

Правый полузащитник: 1. Квинси Промес ("Спартак"). 2. Тимофей Калачев ("Ростов"). 3. Александр Самедов ("Локомотив"/"Спартак").

Центральный полузащитник: 1. Денис Глушаков ("Спартак"). 2. Алан Дзагоев (ЦСКА). 3. Александр Головин (ЦСКА).

Левый полузащитник: 1. Роман Зобнин ("Спартак"). 2. Юрий Жирков ("Зенит"). 3. Олег Шатов ("Зенит").

Правый нападающий: 1. Артем Дзюба ("Зенит"). 2. Зе Луиш ("Спартак"). Александр Бухаров ("Ростов").

Левый нападающий: 1. Федор Смолов ("Краснодар"). 2. Дмитрий Полоз ("Ростов"). 3. Алексей Миранчук ("Локомотив").

Лучшим футболистом года признан Денис Глушаков ("Спартак").

Приз "Надежда" (лучший среди юношей до 21 года) достался армейцу Федору Чалову.

Лучшим тренером года стал наставник "Спартака" Массимо Каррера.

Лучший арбитр года – Владислав Безбородов

Лучшая команда года – "Спартак"

За вклад в развитие футбола отмечен. Никита Павлович Симонян

Теги: футбол, РФС
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