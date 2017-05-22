РФС утвердил список лучших игроков прошедшего чемпионата России

В матче за третье место баскетболисты московского клуба победили мадридский "Реал" Подробнее

В матче за третье место подопечные Олега Знарка победили команду Финляндии Подробнее

Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею

"Оренбург" и "Арсенал" сыграют в стыковых матчах с командами ФНЛ Подробнее

"Крылья Советов" и "Томь" вылетели из премьер-лиги

21 мая 16:52

ЦСКА выиграл у "Анжи" и завоевал путевку в Лигу чемпионов