Антидопинговая комиссия предложила изымать доход с пойманного на допинге атлета

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Национальный план борьбы с допингом предусматривает маркировку "допинг" на лекарствах и изъятие доходов спортсменов, полученных за достижения в случае выявления употребления допинга.

"Внести в нормативные правовые акты изменения, внедряющие механизм обращения взыскания на доходы и имущество спортсменов, тренеров, врачей и других специалистов в области физической культуры и спорта, полученные от государственных и негосударственных структур за спортивные достижения на соревнованиях различного ранга, в случае последующего выявления совершения ими нарушений антидопинговых правил и применения к ним санкций уполномоченными организациями", - говорится в плане, который опубликован во вторник на сайте Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК).

Кроме того, предлагается проработать возможность нормативно закрепить требование к производителям обеспечивать явную маркировку выпускаемых лекарственных средств и биологически активных добавок словом "допинг" с указанием года включения в соответствующий список запрещенных субстанций в случае наличия в таких лекарственных средствах и биологически активных добавках запрещенных субстанций, а также предусмотреть ответственность за нарушение данного требования.

План предусматривает уточнение уголовной, административной и дисциплинарной ответственности для спортсменов, тренеров, врачей и других специалистов в области физической культуры и спорта.

Нарушившие антидопинговые правила и занимающие и государственные, и негосударственные должности могут лишиться права на дальнейшую работу и участие в каких-либо государственных программах, имеющих отношение к физической культуре и спорту.

Общероссийские спортивные федерации инвалидов могут получить право оплаты услуг по антидопинговому тестированию спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд РФ.