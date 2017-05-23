Путин призвал навести порядок в названиях спортивных организаций

По его мнению, существующие аббревиатуры - ДЮСШ, СШОР, ЦСП и т.д. - только путают людей

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал навести порядок в названиях организаций, которые занимаются подготовками спортсменов, поскольку в существующих аббревиатурах сложно разобраться.

"Программы дополнительного образования и стандартов в спорте должны быть гармонично увязаны и подчинены общему требованию, представлять собой единый педагогический процесс. Здесь важно определить типы организаций, что занимаются спортивным резервом, их статус. Да и с названиями, наверное, вы со мной согласитесь, с названиями бы пора тоже разобраться, а то запутаться очень просто", - сказал Путин на заседании Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта во вторник.

"У нас и какие-то ДЮШесеры, СШОР, ДЮСШ, СШ, ЦСП и ЦОПы и, Бог знает, чего только нету. По сути, все они занимаются одним и тем же, воспитывают атлетов и вне зависимости от ведомственной принадлежности должны иметь универсальные названия, понятную систему контроля, и, что самое главное, руководствоваться общими федеральными стандартами спортивной подготовки", - добавил Путин.

Заседание Совета посвящено подготовке спортивного резерва и спортивных сборных команд.

"Система спортивной подготовки у нас, безусловно, есть, она складывалась десятилетиями, но современные тенденции мирового спорта, новые возможности науки, технологии, а также новые вызовы диктуют необходимость серьезного пересмотра сложившихся методик и подходов", - сказал президент РФ.

Путин подчеркнул, что главная цель - обеспечить конкурентоспособность юных спортсменов, всего российского спорта, "сохранить позиции лидеров по очень многим направлениям".