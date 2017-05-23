Путин выступил за сокращение финансирования профессионального спорта

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предлагает сократить финансирование профессионального спорта, а деньги направить, в том числе, на создание системы поддержки перспективных спортсменов на федеральном уровне.

"В ряде регионов уже работает система грантов для перспективных спортсменов. Считаю возможным реализовать такую систему на федеральном уровне. (...) Средства на эти цели надо изыскать, в том числе за счет сокращения финансирования профессионального спорта, во всяком случае, по тем каналам, по которым часто сегодня деньги направляются", - сказал Путин, выступая во вторник на заседании Совета при президенте РФ по физкультуре и спорту.

Он отметил, что деньги при этом направляются "очень большие, и не всегда обоснованно". Между тем, по словам президента РФ, создание системы поддержки перспективных спортсменов позволит "выявлять и вести к успеху лучших из лучших".

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о выделении грантов талантливым спортсменам: "На федеральном уровне возможно обеспечить до 10 тысяч грантов".