На подготовку спортивного резерва за год потрачено свыше 130 млрд рублей

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Финансовое обеспечение системы подготовки спортивного резерва в 2016 году составило свыше 130 млрд рублей, заявил министр спорта РФ Павел Колобков в Краснодаре на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

"Финансовое обеспечение этой работы консолидированное - из федерального и регионального бюджетов, в 2016 году, в сравнении с 2014 годом, оно выросло почти на 10 миллиардов рублей и составило 132 миллиарда рублей", - сказал Колобков.

"Согласно стратегии развития физической культуры и спорта наша цель - быть в тройке призеров на Олимпийских играх. Следуя этой логике организована система подготовки спортивного резерва, она включает в себя более пяти тысяч физкультурно-спортивных организаций, почти 50 тыс. объектов спорта и 3,3 миллиона спортсменов, из которых 12 тысяч входят в состав национальной сборной. Сборную обеспечивают более четырех тысяч специалистов, а всего в системе подготовки спортивного резерва работают свыше 95 тысяч тренеров", - добавил он.

Кроме того, глава Минспорта заявил, что на проектирование, строительство и реконструкцию инфраструктуры спорта высших достижений по федерально-целевой программе в 2006-2015 годах в целом было затрачено 48,6 млрд рублей. В программе с 2016 по 2020 годы запланировано средства до 10 млрд рублей на реконструкцию тренировочных центров в Крыму, развитие спортивной базы федерального центра "Юг-спорт" в Сочи и в Кисловодске, а также тренировочного центра "Озеро Круглое".