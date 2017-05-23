Путин поддержал идею сократить число легионеров в российском футболе

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею ограничения числа легионеров в российском футболе вплоть до полного "импортозамещения".

"Правильно, согласен", - сказал Путин в ответ на предложение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева "произвести стопроцентное импортозамещение в российском футболе", с которым он выступил на заседании президентского Совета по физкультуре и спорту во вторник.

В своем выступлении Кондратьев обратил внимание на то, что у начинающих российских футболистов должна быть перспектива, которой сегодня нет, поскольку клубам выгоднее приобретать легионеров. "Можно с ними (молодыми футболистами - ИФ) возиться, а можно купить легионера в любой большой клуб. И здесь никакой возможности, чтобы наши мальчишки выросли, уже нету", - сказал губернатор.

Он отметил, что сегодня "легионер - это игрок номер один в клубе, а все наши, даже подающие надежды и хорошо играющие - это все равно игроки номер два". При этом, добавил Кондратьев, "игрок номер один в клубе не может играть в сборной России по футболу и сборная остается без игроков номер один, а те, кто хотят играть в российской сборной, они не знают и не умеют, как это делать".

"Я знаю, что Виталий Леонтьевич (Мутко, вице-премьер, курирующий спорт - ИФ) уже ограничивает количество легионеров. И я даже слышал, как его ругали. Но можно при вашей поддержке все-таки произвести импортозамещение - стопроцентное - в российском футболе", - сказал Кондратьев, обращаясь к президенту.

В сезоне-2014/15 в Российской футбольной премьер-лиге действовал лимит "семь плюс четыре": в составе одной команды в игре на поле могли выйти не более семи иностранных футболистов, не имеющих права выступить за сборную России, и четырех россиян. За несколько дней до начала следующего чемпионата России по футболу лимит был ужесточен до формулы "шесть плюс пять", по ней команды играют в настоящее время.

Ранее рассматривалась схема, согласно которой в заявку команды на сезон могут попасть 10 иностранцев и 15 россиян без ограничения по количеству легионеров, находящихся одновременно на поле.

В первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), второго по значимости дивизиона в российском футболе, одновременно на поле могут находиться не более трех легионеров.