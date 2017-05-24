Глава ОКР поддержал идею ограничения числа легионеров в российском футболе

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Нужно увеличить представительство отечественных футболистов в российской премьер-лиге, заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР), первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"Нужно стремиться к тому, чтобы в российском футболе было больше наших талантливых игроков, нужно давать возможность нашим молодым больше играть в командах премьер-лиги", - сказал Жуков "Интерфаксу".

В минувший вторник президент РФ Владимир Путин поддержал идею ограничения числа легионеров в российском футболе вплоть до полного "импортозамещения". "Правильно, согласен", - сказал Путин в ответ на предложение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева "произвести стопроцентное импортозамещение в российском футболе", с которым он выступил на заседании президентского Совета по физкультуре и спорту.

В своем выступлении Кондратьев обратил внимание на то, что у начинающих российских футболистов должна быть перспектива, которой сегодня нет, поскольку клубам выгоднее приобретать легионеров.