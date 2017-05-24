Павлюченко ушел из "Урала" по семейным обстоятельствам

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Урал" не будет продлевать контракт с бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Романом Павлюченко, сообщает пресс-служба футбольного клуба в среду.

Контракт с экс-форвардом сборной России истекает по окончании нынешнего сезона.

"ФК "Урал" и Роман Павлюченко были заинтересованы в продолжении сотрудничества, однако в связи с семейными обстоятельствами, которые возникли у Романа, было принято обоюдное решение о том, что продлеваться соглашение не будет и футболист вернется в Москву", - говорится в сообщении.

35-летний футболист выступал за екатеринбуржцев с 2016 года. Ранее он играл за "Кубань", "Локомотив", с которым выиграл бронзовую медаль чемпионата России и стал обладателем Кубка страны, лондонский "Тоттенхэм", "Спартак", в составе которого три раза выигрывал серебро национального первенства, а также Кубок России и "Ротор".

С 2003 по 2012 год он выступал за сборную России, в составе которой стал обладателем бронзы чемпионата Европы 2008 год