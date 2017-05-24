Песков заявил об отсутствии планов полностью отказаться от легионеров в футболе

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Речь о полном "импортозамещении" и отказе от легионеров в российском футболе в настоящее время не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами он по просьбе "Интерфакса" прокомментировал тему, поднимавшуюся накануне в ходе заседания Совета при президенте РФ по физкультуре и спорту. Здесь прозвучало предложение о полном отказе от легионеров в футболе, и у некоторых из следивших за ходом обсуждения, сложилось мнение, что президент РФ поддерживает эту инициативу.

"Нет, это неверное понимание", - сказал Песков.

По словам Пескова, действительно, на совещании речь шла о том, что воспитание собственных спортсменов - это затратный, с точки зрения, времени и средств процесс, и порой бывает гораздо легче решить вопросы путем покупки уже готовых легионеров.

"Действительно, Путин согласился с тем, что такая проблема есть. Вместе с тем речь шла о том, что нужно достаточно гибко этот вопрос проработать. О каких-то конкретных решениях речи не шло", - сказал Песков.

Лимит на легионеров в российском футболе

В сезоне-2014/15 в Российской футбольной премьер-лиге действовал лимит "семь плюс четыре": в составе одной команды в игре на поле могли выйти не более семи иностранных футболистов, не имеющих права выступить за сборную России, и четырех россиян. За несколько дней до начала следующего чемпионата России по футболу лимит был ужесточен до формулы "шесть плюс пять", по ней команды играют в настоящее время.

Ранее рассматривалась схема, согласно которой в заявку команды на сезон могут попасть 10 иностранцев и 15 россиян без ограничения по количеству легионеров, находящихся одновременно на поле.

В первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), второго по значимости дивизиона в российском футболе, одновременно на поле могут находиться не более трех легионеров.