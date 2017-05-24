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Спорт

Суд оставил в силе приговор Лионелю Месси

В 2016 году футболист был приговорен к 21 месяцу лишения свободы за уклонение от налогов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд Испании оставил в силе решение приговорить форварда "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси к 21 месяцу лишения свободы за уклонение от налогов, сообщается на сайте суда в среду.

Кроме того, суд подтвердил решение о штрафе, который футболист должен выплатить в размере 2,093 млн евро.

Между тем суд сократил срок отцу спортсмена Хорке Орасио Месси, также проходившему по этому делу, с 21 до 15 месяцев лишения свободы.

Приговор в отношении Месси и его отца был вынесен в июле 2016 года за три случая уклонения от налогов на общую сумму 4,1 млн евро.

Обвинения касались неуплаты налогов на доходы, полученные от рекламных контрактов в 2007-2009 годах. В частности, барселонский суд проверял контракты с такими компаниями, как Banco Sabadell, Danone, Adidas, PepsiCo, Procter & Gamble и Kuwait Food. Предположительно, полученные средства скрывались от властей с использованием сети подставных фирм, зарегистрированных в Уругвае, Белизе, Швейцарии и Великобритании.

Отмечалось, что Месси и его отец вряд ли попадут в тюрьму. Согласно испанскому законодательству, сроки меньше двух лет обычно отбываются условно. В итоге после вынесения приговора аргентинец продолжил играть в футбол на профессиональном уровне

Теги: футбол, Лионель Месси
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