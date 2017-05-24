Букмекеры назвали "Манчестер Юнайтед" фаворитом финала Лиги Европы

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Английский ФК "Манчестер Юнайтед" является фаворитом финального матча Лиги Европы УЕФА против голландского "Аякса", свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill в среду, в день матча.

Коэффициент на победу "МЮ" в основное время равен 2,00, на успех "Аякса" - 4,20 (на ничью - 3,30).

Матч "Аякс" - "Манчестер Юнайтед" пройдет в среду в Стокгольме и стартует в 21:45 мск.

Судить встречу будет словенская бригада во главе с Дамиром Скоминой, которому будут помогать Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный арбитр - итальянец Джанлука Рокки.

На пути к финалу "Манчестер Юнайтед" в 1/16 финала прошел французский "Сент-Этьен" (3:0 и 1:0), в 1/8 финала преодолел сопротивление российского "Ростова" (1:1 и 1:0), в четвертьфинале одолел бельгийский "Андерлехт" (1:1, 2:1 д.в.), а в 1/2 финала - испанскую "Сельту" (0:1, 1:1).

"Аякс" в 1/16 финала Лиги Европы за счет одного гола прошел польскую "Легию" (0:0, 1:0), в 1/8 финала был обыгран датский "Копенгаген" (2:1, 2:0), в 1/4 финала "Аякс" оказался сильнее немецкого "Шальке" (2:0, 3:2 д.в.), а в 1/2 финала уверено переиграл французский "Лион" (4:1, 3:1).

Кроме того, на старте еврокубкового сезона "Аякс" встречался с "Ростовом" в раунде плей-офф Лиги чемпионов и, уступив российскому клубу по сумме двух встреч (1:1, 1:4), не смог пробиться в групповую стадию.