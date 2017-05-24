"Медвешчак" и новокузнецкий "Металлург" покинули состав КХЛ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В следующем сезоне Континентальную хоккейную лигу покинут хорватский "Медвешчак" и новокузнецкий "Металлург", заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

"В следующем сезоне в лиге будут выступать 27 клуба, таким образом, в соответствии с комплексной оценкой всех клубов, которая была проведена по восьми параметрам, были выбраны два самых слабых клуба, которые покинут лигу. На Западе - это "Медвешчак", который не предоставил документов для участия в следующем сезоне, и новокузнецкий "Металлург", который стал самым клубом по параметрам рейтинга", - сказал Чернышенко в среду на пресс-конференции.

"К остальным клубам претензий нет", - добавил он.

Он также сообщил, что семь клубов КХЛ имеют долги по зарплате игроков на сумму более 1 млрд рублей.

"Семь клубов КХЛ имеют задолженности по заработной плате более миллиарда рублей. Лига не будет с этим мириться, принято решение, что клубы, которые до 1 июля не погасят задолженности, будут оштрафованы на 20% от суммы задолженности по игрокам", - сказал Чернышенко.

Заседание совета директоров Континентальной хоккейной лиги состоялось в среду в Барвихе.

Командам "Медвешчак" и "Металлург" в прошлом сезоне не удалось выйти в плей-офф КХЛ. В регулярном чемпионате хорватский клуб занял 12-е место в Западной конференции, а "Металлург" - последнее, 15-е место в Восточной конференции.