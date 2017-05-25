Фанаты новокузнецкого "Металлурга" организовали петицию за возвращение клуба КХЛ

Почти за сутки петиция собрала около 1 тысячи подписей

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Болельщики "Металлурга" организовали сбор подписей под петицией на имя главы российского государства с просьбой вернуть новокузнецкий хоккейный клуб в состав Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Менее чем за сутки петиция на сайте change.org собрала около 1 тыс. подписей.

Авторы обращения пишут, что многие хоккеисты, играющие в настоящее время за другие команды, начинали свою спортивную карьеру в новокузнецком "Металлурге".

Вторая петиция, сбор подписей под которой начался на прошлой неделе, собрала более 3,5 тыс. подписей. В ней говорится, что в случае, если клуб не сможет участвовать в континентальных соревнованиях, то молодым хоккеистам негде будет играть.

"При отсутствии в области команды КХЛ перестанет работать вертикаль "школа - МХЛ - КХЛ", молодые игроки будут покидать город, а дети не пойдут заниматься хоккеем, не видя перспектив и возможностей играть на высшем уровне", - говорится в обращении, так же адресованном президенту России.

В среду в подмосковной Барвихе состоялось заседание Совета директоров КХЛ, на котором было решено, что загребский "Медвешчак" и новокузнецкий "Металлург" не будут участвовать в новом сезоне лиги. По результатам комплексной оценки, новокузнецкие хоккеисты были признаны самыми слабыми в лиге.