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Спорт

Sports.ru обвинил "Матч ТВ" в незаконном заимствовании текстов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор портала Sports.ru Дмитрий Навоша обвинил телеканал "Матч ТВ" в использовании текстов сайта без указания ссылки на него.

"Вчера в прямом эфире "Матч ТВ" по поводу финала Лиги Европы его корреспондент бодрым голосом зачитывал абзац за абзацем с сайта Sports.ru (слово в слово), ни разу при этом не упомянув источник", - написал Навоша в своем блоге.

Здесь прилагается видео с сюжетом "Матч ТВ" о голландском "Аяксе", ролик сопровождается скриншотом текста Sports.ru, совпадающего с тем, о чем говорит тележурналист.

"Происходит такое регулярно, - сетует Навоша, - у нас уже немало аналогичных примеров. Мы хорошо знаем, что штудирование сайта Sports.ru – важный элемент подготовки почти каждого комментатора к трансляции, и, в общем, гордимся этим. Даже несмотря на то, что ссылок и упоминаний – сильно меньше, чем должно бы быть".

"Друзья, пожалуйста, не стесняйтесь называть источник; а если это вам запрещает начальство – ну объясните ему, что так честнее и кармически правильнее", - призывает коллег гендиректор Sports.ru.

СпортГендиректор Sports.ru прокомментировал подачу "Матч ТВ" иска к сайтуЧитать подробнее

Навоша также напомнил о том, что после получения иска от "Матч ТВ" юрист Sports.ru подготовил встречный иск по нескольким фактам различных нарушений. "Но нет, мы не ведем "систематической работы по противодействию нарушениям интеллектуальных прав". И я попросил иск к "Матчу" пока не подавать. Есть все-таки робкая надежда, что там кое-кто погорячился (в своих требованиях к юристам "добиться блокировки Sports.ru"), еще успеет отозвать этот позорный иск, и вообще – сосредоточиться на созидательной деятельности. Посмотрим", - написал он.

Согласно исковому заявлению "Матч ТВ", телеканал считает незаконной демонстрацию на сайте Sports.ru фрагментов (хайлайтов) двух матчей первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В заявлении, пишет Sports.ru, указывается, что "Матч ТВ" "несет значительные затраты на приобретение прав у официальных правообладателей". Первое судебное заседание по этому делу назначено на 30 мая.

В апреле Sports.ru получил уведомление от Роскомнадзора. В нем надзорный орган сообщал, что ресурс может подвергнуться блокировке в качестве обеспечительной меры, "направленной на защиту авторских прав". С соответствующим заявлением в суд обратился телеканал "Матч ТВ".

Однако вскоре Роскомнадзор отказался блокировать Sports.ru. "Мы отмониторили сайт sports.ru, там нет противоправного контента. Ресурс заблокирован не будет", - сказал глава ведомства Александр Жаров.

Теги: Sports.ru, Матч ТВ, Роскомнадзор, Дмитрий Навоша
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