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Спорт

Орлов объяснил свои слова о банкротстве "Матч ТВ" подтасовкой звука

Комментатор принес извинения перед телеканалом

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Спортивный телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что не говорил о банкротстве канала "Матч ТВ", а его высказывания об этом в появившемся в интернете видео были подтасованы.

СпортГеннадий Орлов опроверг озвученную им информацию о его выводе за штат "Матч ТВ"Читать подробнее

"Ни про какое банкротство "Матч ТВ" ни в какой передаче я не говорил. Это провокация. Нагло смонтированная подтасовка звука. Приношу извинения и руководству, и всем сотрудникам "Матча". Уверен, что за сфабрикованную подставу ответят те, кто это сделал", - приводит слова Орлова пресс-служба "Матч ТВ".

В четверг в интернете появилось видео, где Орлов заявляет о грядущем банкротстве "Матч ТВ", а также о том, сам он будет выведен за штат телеканала.

Теги: Матч ТВ, Геннадий Орлов
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