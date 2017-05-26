Главные новости
В РоссииУсманов выразил готовность доказать в суде отсутствие судимости за изнасилованиеВ миреСледователь по делу Магнитского заочно арестован в ВеликобританииВ миреПремьер Черногории не обиделся на оттолкнувшего его Трампа
Спорт

Марат Сафин станет советником председателя Госдумы по спорту

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Теннисист Марат Сафин, подавший заявление о добровольном сложении депутатских полномочий, принял предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина стать его советником по вопросам спорта на общественных началах.

"Я думаю, от такого нельзя отказываться, от таких возможностей", - сказал Сафин в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он добавил, что ему бы хотелось продолжить сотрудничество с Госдумой. "Мы ни от кого не убегаем, мы остаемся рядом. Чем могу, буду помогать, конечно. Вопросы есть по спорту - я всегда рядом", - заявил Сафин.

В четверг 25 мая стало известно, что экс-теннисист решил отказаться от депутатского мандата. Комитет Думы по регламенту рекомендовал удовлетворить его просьбу.

Вице-спикер Госдумы от "Единой России" Сергей Неверов подтвердил, что Сафин обратился с просьбой снять с него полномочия депутата. Отметив, что Сафин - спортсмен мирового уровня, вице-спикер сказал, что "у него сегодня появляются большие профессиональные возможности для продления своей теннисной карьеры".

По его словам, экс-теннисиста ожидает много матчей, мастер-классов, которые он должен проводить.

Сафин являлся депутатом ГД VI созыва, в 2016 году был вновь избран в нижнюю палату парламента от партии "Единая Россия".

Теги: Марат Сафин, Госдума
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Игроки РФПЛ признали Смолова лучшим футболистом сезонаИгроки РФПЛ признали Смолова лучшим футболистом сезона
Несколько футболистов,включая самого Смолова, проголосовали за самих себяПодробнее
Роналду включен в состав сборной Португалии на Кубок конфедерацийРоналду включен в состав сборной Португалии на Кубок конфедераций
В списке также значится фамилия защитника петербургского "Зенита" Луиша НетуПодробнее
"Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы-2016/17"Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы-2016/17
В финале английский клуб одержал победу над голландским "Аяксом"Подробнее
"Аякс - "Манчестер Юнайтед". Онлайн"Аякс - "Манчестер Юнайтед". Онлайн
В Стокгольме определяется победитель Лиги Европы УЕФАПодробнее
"Медвешчак" и новокузнецкий "Металлург" покинули состав КХЛ"Медвешчак" и новокузнецкий "Металлург" покинули состав КХЛ
Состав Континентальной хоккейной лиги сокращен до 27 клубовПодробнее
Суд оставил в силе приговор Лионелю МессиСуд оставил в силе приговор Лионелю Месси
В 2016 году футболист был приговорен к 21 месяцу лишения свободы за уклонение от налоговПодробнее
Игорь Никитин стал новым главным тренером ХК ЦСКАИгорь Никитин стал новым главным тренером ХК ЦСКА
44-летний специалист предыдущие три сезона был старшим тренером армейского клубаПодробнее
Путин призвал навести порядок в названиях спортивных организацийПутин призвал навести порядок в названиях спортивных организаций
По его мнению, существующие аббревиатуры - ДЮСШ, СШОР, ЦСП и т.д. - только путают людейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Выставка Helirussia-20178 фото
26 мая
Выставка Helirussia-2017
Тренировка сборной России по футболу6 фото
25 мая
Тренировка сборной России по футболу
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня

Да дураки

Владимир Путин о причинах обысков у Кирилла Серебренникова и в "Гоголь-центре"

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииУсманов выразил готовность доказать в суде отсутствие судимости за изнасилованиеВ миреСледователь по делу Магнитского заочно арестован в ВеликобританииВ миреПремьер Черногории не обиделся на оттолкнувшего его ТрампаВ мире64% американцев назвали Россию враждебной США страной
Глава Минтруда рассказал о планах повышения МРОТ
В Египте убиты 15 христиан в результате нападения на автобус
Греф затруднился спрогнозировать срок приватизации Сбербанка
Песков назвал некорректной формулировку о дистанцировании Кремля от проекта реновации
Греф заверил в отсутствии убытка Сбербанка при продаже украинского бизнеса
Песков не увидел давления властей на деятелей искусства из-за проверок
В Кремле опровергли слухи о планируемой поездке Путина в страны Персидского залива
Первые этажи домов при реновации жилья в Москве пообещали отдать бизнесу
Аллея правителей России открыта в центре Москвы
Прокуратура США впервые предъявила обвинение госслужащему в инсайдерской торговле
Усманов выразил готовность доказать в суде отсутствие судимости за изнасилование
В "Домодедово" задержали груз из 500 африканских змей и ящериц без документов
Дума приняла закон о "визе временно проживающего лица"
Марат Сафин станет советником председателя Госдумы по спорту
Медведев предложил модернизировать структуры СНГ
Британец осужден на девять лет за спровоцированный курением пожар в самолете
Скончалась итальянский дизайнер Лаура Биаджотти
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи