Марат Сафин станет советником председателя Госдумы по спорту

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Теннисист Марат Сафин, подавший заявление о добровольном сложении депутатских полномочий, принял предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина стать его советником по вопросам спорта на общественных началах.

"Я думаю, от такого нельзя отказываться, от таких возможностей", - сказал Сафин в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он добавил, что ему бы хотелось продолжить сотрудничество с Госдумой. "Мы ни от кого не убегаем, мы остаемся рядом. Чем могу, буду помогать, конечно. Вопросы есть по спорту - я всегда рядом", - заявил Сафин.

В четверг 25 мая стало известно, что экс-теннисист решил отказаться от депутатского мандата. Комитет Думы по регламенту рекомендовал удовлетворить его просьбу.

Вице-спикер Госдумы от "Единой России" Сергей Неверов подтвердил, что Сафин обратился с просьбой снять с него полномочия депутата. Отметив, что Сафин - спортсмен мирового уровня, вице-спикер сказал, что "у него сегодня появляются большие профессиональные возможности для продления своей теннисной карьеры".

По его словам, экс-теннисиста ожидает много матчей, мастер-классов, которые он должен проводить.

Сафин являлся депутатом ГД VI созыва, в 2016 году был вновь избран в нижнюю палату парламента от партии "Единая Россия".