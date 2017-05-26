Сергей Фурсенко стал президентом "Зенита"

До завершения процедур, связанных с внесением изменений в организационную структуру петербургского ФК, он будет исполнять функции гендиректора

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Петербургский ФК "Зенит" выступил с заявлением, в котором объявил о назначении Сергея Фурсенко в качестве президента клуба.

В заявлении, текст которого опубликован на сайте "Зенита", отмечается, что "с целью достижения высоких спортивных результатов и улучшения функционирования клуба" на заседании совета директоров ФК "принято решение о внесении изменении в организационную структуру клуба: создан единоличный исполнительный орган в лице председателя правления клуба и президента".

"Единогласным решением членов совета директоров клуба на эту должность назначен Сергей Александрович Фурсенко. До завершения корпоративных процедур он будет исполнять функции генерального директора клуба. Председатель совета директоров АО ФК "Зенит" Александр Валерьевич Дюков подписал приказ о его назначении", - говорится в заявлении.

В пятницу СМИ сообщали о назначении 63-летнего Фурсенко гендиректором "Зенита". До этого данную должность занимал Максим Митрофанов, который работал генеральным директором клуба с 1 января 2007 года.

Фурсенко в декабре 2005 года был назначен председателем совета директоров "Зенита", а в январе следующего года стал президентом клуба.

С 3 января 2010 года по 25 июня 2012 года он занимал должность президента РФС и ушел в отставку после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы-2012.