"Днепр" вылетел из украинской Премьер-лиги

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Днепр" покидает высший дивизион чемпионата страны по футболу Премьер-лигу впервые в истории независимой Украины.

В предпоследнем 31-м туре национального первенства "Днепр" проиграла в Полтаве "Ворскле" со счетом 0:1. В то же время львовские "Карпаты" с таким же счетом обыграли в Луцке "Волынь".

После этих матчей отрыв "Карпат" от "Днепра" увеличился до 5 очков за тур до конца чемпионата. Поэтому "Днепр" в итоге финиширует на предпоследнем 11-м месте в турнирной таблице.

К такой ситуации, помимо результатов команда, привели также три снятия с "Днепра" в общей сложности 15 очков по решению дисциплинарных органов Федерации футбола Украины и ФИФА за долги клуба перед бывшими футболистами, тренерами или их агентами. Как известно, президентом и владельцем ФК "Днепр" является бизнесмен Игорь Коломойский.

Чемпионат Украины, в котором сейчас участвует 12 клубов, в этом сезоне проходит по новой системе - в два этапа. Первый этап прошел в 2 круга, было проведено 22 тура. По его итогам были сформированы 2 группы по 6 команд. В группе 1 (места с 1-го по 6-е) определялся чемпион Украины и команды-участницы еврокубков. В группе 2 (места с 7-го по 12-е) определялись команды, которые покинут Премьер-лигу (занявшие 11 и 12 места). При этом спортивные показатели, полученные на первом этапе соревнований, сохранялись.

В 2015 году "Днепр" сыграл в финале Лиги Европы, где проиграл "Севилье".