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"СКА-Хабаровск" обыграл "Оренбург" в переходных матчах и вышел в РФПЛ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - "СКА-Хабаровск", который проводил сезон-2016/17 в Футбольной национальной лиге, в ответном переходном матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге обыграл "Оренбург" и завоевал путевку в высший дивизион страны.

Первый поединок, которых прошел в Хабаровске, завершился вничью 06). В ответной встрече в Оренбурге основное время также завершилось вничью 0:0. В серии пенальти "СКА-Хабаровск" оказался сильнее - 5:3.

Таким образом, "СКА-Хабаровск" впервые в своей истории вышел в РФПЛ, а "Оренбург" проведет следующий сезон в ФНЛ.

"Оренбург" стал 13-м в прошедшем чемпионате РФПЛ, а "СКА-Хабаровск" попал в стыковые матчи, закончив сезон ФНЛ на четвертом месте.

Теги: футбол, ФРПЛ, ФНЛ, СКА-Хабаровск, Оренбург
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