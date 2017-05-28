"СКА-Хабаровск" обыграл "Оренбург" в переходных матчах и вышел в РФПЛ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - "СКА-Хабаровск", который проводил сезон-2016/17 в Футбольной национальной лиге, в ответном переходном матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге обыграл "Оренбург" и завоевал путевку в высший дивизион страны.

Первый поединок, которых прошел в Хабаровске, завершился вничью 06). В ответной встрече в Оренбурге основное время также завершилось вничью 0:0. В серии пенальти "СКА-Хабаровск" оказался сильнее - 5:3.

Таким образом, "СКА-Хабаровск" впервые в своей истории вышел в РФПЛ, а "Оренбург" проведет следующий сезон в ФНЛ.

МЫ В РФПЛ!! ВЫ ВЕРИТЕ В ЭТО!!!!!



ХАБАРОВСКИЙ СКА ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ СЫГРАЕТ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ!!!!! — ФК "СКА-Хабаровск" (@fcska) 28 мая 2017 г.

"Оренбург" стал 13-м в прошедшем чемпионате РФПЛ, а "СКА-Хабаровск" попал в стыковые матчи, закончив сезон ФНЛ на четвертом месте.