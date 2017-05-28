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Тульский "Арсенал" обыграл "Енисей" и остался в РФПЛ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Тульский "Арсенал" в ответном переходном матче за право в следующем сезоне выступать в Российской футбольной премьер-лиге обыграл красноярский "Енисей" со счетом 1:0.

Единственный гол в игре, которая состоялась в Туле, забил Игорь Шевченко.

Первый матч, который проходил в Красноярске, завершился победой "Енисей" со счетом 2:1. Таким образом, команда из Тулы сохранила место в высшем дивизионе страны благодаря голу на чужом поле. "Енисей" в следующем сезоне вновь будет выступать в ФНЛ.

Теги: футбол, РФПЛ, ФНЛ, Енисей, Арсенал
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