"Зенит" уволил главного тренера Мирчу Луческу

Румынский специалист выиграл Суперкубок России, но не смог вывести петербургский клуб в Лигу чемпионов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Футбольны клуб "Зенит" расторг контракт с Мирчей Луческу.

"Зенит" благодарит Мирчу Луческу и его тренерский штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере", - говорится в официальном сообщении на сайте команды.

Румынский специалист возглавил сине-бело-голубых 24 мая 2016 года. Вместе с "Зенитом" Луческу выиграл Суперкубок России и вышел в плей-офф Лиги Европы.

Сезон-2016/17 "Зенит" завершил на третьем месте и не смог попасть в Лигу чемпионов.

Ранее СМИ сообщали, что одним из вероятных претендентов на пост главного тренера "Зенита" является итальянец Роберто Манчини, который, в том числе, возглавлял "Интер" и "Манчестер Сити".