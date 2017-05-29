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Промоутер заявил о подтверждающих непричастность Поветкина к допингу фактах

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российский боксер Александр Поветкин невиновен в допинговых скандалах, есть неопровержимые факты, подтверждающие это, заявил глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

"Они (Всемирный боксерский совет - ИФ) сами понимают, что Поветкин невиновен, мы это докажем. Любой западный промоутер бросил бы это, но у нас с ним другие отношения - он мой личный друг, мы знакомы много лет. Не в моих правилах бросать друзей в подобных ситуациях", - сказал А.Рябинский на пресс-конференции в Москве в понедельник.

"Я точно знаю, что мы докажем его невиновность. WBC почувствуют себя неуютно, им будет стыдно за то, что произошло", - выразил мнение он.

"Внутреннее расследование было проведено, мы полностью разобрались с мельдонием и готовы доказать, у нас есть материалы и все факты, что Поветкин в запрещенный период мельдоний не применял. В Нью-Йорке сейчас идет суд и мы должны его выиграть, там просто нет других вариантов", - сообщил Рябинский.

"Про остарин у нас проведено внутреннее расследование. У нас нет претензий к команде, там другая история, но она пока не до конца подтверждена. У нас есть версия, сейчас идет экспертиза, если эти факты подтвердятся, то я все расскажу. Я внутри ситуации, я говорю точно, Поветкин не виновен ни в одной, ни в другой истории", - добавил он.

Всемирный боксерский совет (WBC) отменил бой, который Поветкин должен был провести 17 декабря прошлого года в Екатеринбурге с Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. За несколько часов до поединка бой был отменен из-за положительной допинг-пробы россиянина на остарин.

Это не первый допинг-скандал, связанный с Поветкиным в прошлом году. 21 мая 2016 года Поветкин должен был провести поединок с американцем Деонтеем Уайлдером, однако тест россиянина дал положительный результат на мельдоний и бой отменили. Позднее последовали судебные разбирательства.

Теги: бокс, Александр Поветкин, Андрей Рябинский
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