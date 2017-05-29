Миллер встретился с кандидатом на пост главного тренера "Зенита" Манчини

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер провел встречу с итальянским футбольным специалистом Роберто Манчини, сообщила генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки.

В своем твиттере Канделаки опубликовала фотографию со встречи.

Миллер провел встречу с Манчини.

Судя по книге,которую получил тренер, после подписания с ним контракта установка будет: чтить традиции.. pic.twitter.com/lZe6L87tc8 — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) May 29, 2017

Как сообщалось, в воскресенье петербургский ФК "Зенит", генеральным спонсором которого является компания "Газпром", расторг контракт с Мирчей Луческу: румын покинул пост главного тренера футбольного клуба.

Румынский специалист возглавил сине-бело-голубых 24 мая 2016 года. Вместе с "Зенитом" Луческу выиграл Суперкубок России и вышел в плей-офф Лиги Европы. Сезон-2016/17 "Зенит" завершил на третьем месте и не смог попасть в Лигу чемпионов.

Ранее СМИ сообщали, что одним из вероятных претендентов на пост главного тренера "Зенита" является итальянец Роберто Манчини, который ранее возглавлял, в частности, "Интер", английский "Манчестер Сити", турецкий "Галатасарай". Вместе с "Интером" он в качестве главного тренера стал трехкратным чемпионом Италии, с "Манчестер Сити" выигрывал чемпионат Англии.