"Рубин" выиграл у "Арсенала" в матче чемпионата России по футболу

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Футболисты казанского "Рубина" добились победы над тульским "Арсеналом" в матче третьего тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.

Результат встречи, прошедшей в субботу в Казани, - 2:1 в пользу "Рубина". На 34-й минуте Игорь Шевченко вывел "Арсенал" вперед, на 60-й Алекс Сонг сравнял счет, а на 74-й Мийо Цакташ, реализовав пенальти, провел победный гол в ворота "Арсенала".

Таким образом, "Рубин", проигравший первые два матча, набрал первые очки, в его активе три балла. С этими показателями он занимает восьмое место. У "Арсенала" тоже три очка, но он на 10-м месте.