Британские визы российским легкоатлетам выдадут до конца недели

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Почти все российские легкоатлеты, допущенные до участия в чемпионате мира в Лондоне, получили британские визы, сообщила в понедельник начальник спортивных программ Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Елена Орлова.

"Визы получили почти все наши атлеты, в течение этой недели процесс будет завершён", - сказала "Интерфаксу" Орлова, которая будет официальным представителем российских спортсменов в Лондоне.

К чемпионату мира в Лондоне, который пройдет с 5 по 13 августа, допущены 19 российских легкоатлетов. Но выступят они в качестве нейтральных атлетов.