Спорт

Криштиану Роналду назвал себя невиновным в деле о неуплате налогов

Футболист заявил, что оказался под следствием только из-за его громкого имени

Криштиану Роналду назвал себя невиновным в деле о неуплате налогов
Криштиану Роналду
Фото: Reuters

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Португалии по футболу и мадридского "Реала" Криштиану Роналду, обвиняемый в неуплате налогов, заявил, что никогда не скрывал и не имел намерений скрыть свои доходы.

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"Налоговая служба Испании знает все подробности моих доходов. Я никогда ничего не скрывал и не намеревался уйти от налогов. Я всегда добровольно подаю налоговые декларации, потому что знаю, что все мы должны выплачивать налоги в соответствии с доходами", - приводит AS слова футболиста, озвученные им в ходе заседания суда в понедельник.

Также во время заседания футболист выразил мнение, что оказался под следствием только из-за своего громкого имени. "Если бы меня не звали Криштиану Роналду, то меня бы здесь не было", - сказал спортсмен, на что судья ответил: "Вы ошибаетесь, многие анонимные люди бывают здесь. Вы обвиняетесь в преступлении и обвинение основано на предоставленных доказательствах". "Нет, все это происходит потому, что я - Криштиану Роналду", - настоял на своем футболист.

В июне испанская прокуратура подала иск в отношении Роналду: игрок обвиняется в неуплате налогов на общую сумму 14,7 млн евро. Сообщалось, что футболист скрывал средства от бюджета в период с 2011 по 2014 годы.

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Роналду может быть приговорен за неуплату налогов к сроку от 15 месяцев до пяти лет тюрьмы. Отмечалось при этом, что футболист может отделаться условным сроком или наказание может ограничиться только штрафом. Это произойдет, если суд признает, что Роналду активно сотрудничал со следствием.

Ранее суд в Испании признал виновным в неуплате налогов другого ведущего футболиста, выступающего в этой стране: аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил 21-месячный срок. Аналогичное наказание было вынесено и отцу футболиста Хорке Орасио Месси, также проходившему по этому делу, но срок был сокращен до 15 месяцев лишения свободы. Впрочем, вскоре суд решил заменить тюремный срок денежным штрафом.

Отмечалось, что Месси и его отец так и так не попали бы в тюрьму. Согласно испанскому законодательству, сроки меньше двух лет обычно отбываются условно. В итоге после вынесения приговора аргентинец продолжил играть в футбол на профессиональном уровне.

Теги: футбол, Криштиану Роналду, Испания
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