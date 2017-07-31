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Крамник опустился со второго на четвертое место в рейтинге ФИДЕ

Карякин сохранил за собой двенадцатую строчку

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Владимир Крамник ухудшил свои позиции в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Теперь Крамник занимает четвертое место, тогда как месяцем ранее располагался двумя строчками выше. В активе россиянина 2803 рейтинговых балла.

Возглавляет рейтинг норвежец Магнус Карлсен (2822), второе и третье места занимают американцы Со Уэсли (2810) и Фабиано Каруано (2807) соответственно.

В первую десятку вошел россиянин Александр Грищук, поднявшийся с 13-го на девятое место. Еще один представитель России, Сергей Карякин, сохранил за собой 12-ю позицию (2773).

Теги: шахматы, Владимир Крамник, Сергей Карякин, Магнус Карлсен
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