Спорт

Шарапова выиграла в первом круге турнира в Стэнфорде

Во втором круге теннисного турнира в США россиянка встретится с представительницей Украины Цуренко

Шарапова выиграла в первом круге турнира в Стэнфорде
Мария Шарапова в матче против Дженнифер Брэйди
Фото: Reuters

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова завоевала путевку во второй круг турнира в американском Стэнфорде.

В стартовом раунде соревнования россиянка, получившая специальное приглашение (wild card), нанесла поражение представительнице США Дженнифер Брэйди. Результат встречи, продолжительность которой составила 2 часа 2 минуты, - 6:1, 4:6, 6:0 в пользу Шараповой.

Следующей соперницей российской спортсменки будет украинка Леся Цуренко.

Шарапова - экс-лидер рейтинга WTA, победительница всех турниров серии "Большого шлема". Весной спортсменка возобновила выступления после дисквалификации за мельдоний, но в мае получила травму и пропустила ряд турниров.

Также во второй круг вышла еще одна россиянка – Наталья Вихлянцева, выигравшая в первом круге у американки Даниэллы Лао: 6:4, 6:3. Со второго круга турнирный путь в Стэнфорде начинает Анастасия Павлюченкова.

Призовой фонд турнира составляет $710,900 тыс.

Теги: теннис, Мария Шарапова
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