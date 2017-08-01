Шарапова выиграла в первом круге турнира в Стэнфорде

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова завоевала путевку во второй круг турнира в американском Стэнфорде.
В стартовом раунде соревнования россиянка, получившая специальное приглашение (wild card), нанесла поражение представительнице США Дженнифер Брэйди. Результат встречи, продолжительность которой составила 2 часа 2 минуты, - 6:1, 4:6, 6:0 в пользу Шараповой.
Game, set, match @mariasharapova! She def. @jennifurbrady95 6-1, 4-6, 6-0.#USOpenSeries pic.twitter.com/s99AJVBSqw— BOTW Classic (@BOTWClassic) 1 августа 2017 г.
Следующей соперницей российской спортсменки будет украинка Леся Цуренко.
Шарапова - экс-лидер рейтинга WTA, победительница всех турниров серии "Большого шлема". Весной спортсменка возобновила выступления после дисквалификации за мельдоний, но в мае получила травму и пропустила ряд турниров.
Также во второй круг вышла еще одна россиянка – Наталья Вихлянцева, выигравшая в первом круге у американки Даниэллы Лао: 6:4, 6:3. Со второго круга турнирный путь в Стэнфорде начинает Анастасия Павлюченкова.
Призовой фонд турнира составляет $710,900 тыс.