Очередной фильм Зеппельта о допинге будет показан в четверг

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Немецкий тележурналист Хайо Зеппельт анонсировал свой новый фильм о допинге.
"Эксплуатация, допинг, пустые обещания в легкой атлетике: от Африки до Германии. Новая часть фильма ARD "ДОПИНГ TOP SECRET" выйдет 3 августа", - написал Х.Зеппельт в своем Twitter.
Ранее он уже снял ряд фильмов о допинге в спорте, в частности, его работы легли в основу обвинений в адрес России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Первое расследование о систематическом применении запрещенных веществ российскими легкоатлетами было показано декабре 2014 года. Далее последовала серия других фильмов на этом же канале, что повлекло расследование ВАДА и санкции в отношении российской легкой атлетики.
Exploitation, doping, empty promises in athletics: from Africa to Germany. Another part of ARD's DOPING TOP SECRET: August 3rd, 22.45 h— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 1 августа 2017 г.