Призовой фонд ЧМ-2017 по легкой атлетике составит $7,34 млн

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Призовой фонд чемпионата мира по легкой атлетике превысил $7 млн, сообщил сайт всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Согласно сообщению, общий призовой фонд чемпионата мира 2017 составил 7 344 000 долларов. За мировой рекорд, установленный в Лондоне, спортсмены получат по $100 тыс. Такое решение принял совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Восьмерку лучших легкоатлетов ожидают выплаты как в личных видах, так и в эстафетах. За первое место в индивидуальных соревнованиях предусмотрена выплата $60 тыс., за второе - $30 тыс., третье - $20 тыс. и так далее с последовательным уменьшением призовых до восьмого места, за которое спортсмен получит $4 тыс.

За первое место в эстафете призовые составят $80 тыс., второе - $40 тыс., третье - $20 тыс. долларов и далее с последовательным уменьшением призовых до восьмого места с $4 тыс.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа. В соревновании примут участие 19 россиян, правда, выступят они под нейтральным флагом.