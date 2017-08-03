Слуцкий исключил появление в "Халл Сити" российского футболиста

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Российский специалист Леонид Слуцкий, возглавивший недавно команду английского Чемпионшипа "Халл Сити", исключил появление в ее составе российских футболистов.

"В чемпионшипе могут реально платить хорошие деньги за трансферы, но зарплаты тут на порядок ниже, чем у ведущих игроков российских клубов. Также здесь балльная система: недостаточно провести 75% матчей за сборную России, так как в рейтинге ФИФА мы находимся ниже десятого места, поэтому, чтобы приехал русский футболист, надо, чтобы он был игроком сборной, играл в Лиге чемпионов, стоил не меньше 10 млн фунтов и зарплата была в районе 2 млн фунтов", - рассказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".

"Это физически невозможно, поэтому по российским игрокам тема закрывается, даже не открывшись", - добавил он.

Тренер также исключил появление и российского специалиста в штабе "Халла".

"Что касается тренеров и персонала, то привезти человека из России в штаб - довольно сложная техническая процедура, поэтому, пока я обречен на одиночество, естественно это тяжело, но я был готов к этому" - сообщил он.

Первый официальный в нынешнем сезоне матч "Халл Сити" проведет 5 августа против "Астон Виллы" – это будет матч стартового тура Чемпионшипа.