Спорт

Слуцкий рассказал об участии Абрамовича в его карьере в Англии

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Российский специалист Леонид Слуцкий, возглавивший недавно английскую команду "Халл Сити", объяснил, почему в Англии его называют "проектом Абрамовича".

"Во всех интервью, которые я давал английским СМИ, меня все время спрашивали про Абрамовича, потому что, естественно, Роман Аркадьевич интересует в сто раз больше, нежели какой-то тренер из России. Их (журналистов) интерес в этом вопросе был неподдельный, они много спрашивали, как мы общаемся и так далее. И я сказал, что да, Роман Аркадьевич мне сильно помогает – и он действительно сильно помогает", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".

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"Мне показалось это хорошим примером: у него всегда были проекты в России, связанные с футболом, сегодня этих проектов нет, но он помогает мне. Поэтому если мы говорим про российские футбольные проекты, то это я. То есть это было не более чем образное сравнение", - отметил Слуцкий.

"Да, Роман Аркадьевич мне сильно помог, но это касалось больше бытовых вещей – это и прохождение учебы, и жил я все время в отеле "Челси", и "Челси" мне помогал с билетами абсолютно на все матчи – не только свои, но и любой, который я сам выбирал, это было очень профессионально организовано. Огромное спасибо за помощь, которая была оказана – за адаптацию к новой стране, новым условиям и реалиям. Помощь Романа Аркадьевича продолжается и в плане игроков: два игрока этого клуба есть в аренде в "Халл", это Ола Аина (защитник - ИФ) и Микаэл Гектор (защитник - ИФ), вполне вероятно появятся еще игроки из этого клуба. Надеюсь, что игроки, отданные в аренду в "Халл" вернутся в "Челси" в другом статусе и на порядок сильнее", - сказал российский специалист.

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий возглавил клуб чемпиошипа, второго по значимости дивизиона Англии, "Халл" в начале июня. В первом туре турнира 5 августа "Халл" на выезде сыграет с "Астон Виллой".

Теги: футбол, Леонид Слуцкий, Роман Абрамович, Халл Сити
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