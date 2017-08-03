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Неймар стал игроком ПСЖ

Контракт бразильца с французским клубом будет действовать пять лет

Неймар стал игроком ПСЖ
Неймар (справа) со своим отцом и агентом Неймаром-старшим
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" официально объявил о переходе в команду бразильского нападающего Неймара.

"Пари Сен-Жермен рад объявить о переходе в команду бразильского нападающего Неймара. Контракт подписан на пять лет, Неймар теперь связан со столичным клубом до 30 июня 2022 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПСЖ.

Ранее в четверг испанская "Барселона", цвета которой защищал Неймар, сообщила о том, что получила 222 млн евро отступных за бразильца.

Ранее сообщалось, что Неймар попрощался с игроками "Барселоны", которые пытались отговорить его уходить из клуба.

Контракт же Неймара с "Барселоной" был рассчитан до лета 2021 года. СМИ сообщали, что каталонский клуб прилагает все усилия для того, чтобы переход не состоялся.

Неймар перешел из бразильского "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году. В составе "Барселоны" он стал двукратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании, по разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, Суперкубок Испании.

Главным тренером ПСЖ является бывший наставник московского "Спартака" Унаи Эмери.

Теги: футбол, Неймар, ФК ПСЖ, ФК Барселона
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