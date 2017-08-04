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Букмекеры оценили шанс "Халл Сити" Слуцкого на успех в Чемпионшипе

В английскую премьер-лигу можно попасть финишируя даже на шестом месте

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Главными фаворитами чемпионата Футбольной лиги Англии, Чемпионшипа, где играет возглавляемый россиянином Леонидом Слуцким "Халл Сити", являются "Миддлсбро", "Астон Вилла" и "Фулхэм", свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.

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Коэффициент на то, что турнир выиграет "Миддлсбро", составляет 7,00, а на успех "Астон Виллы" и "Фулхэма" - 8,00.

"Халл Сити" с коэффициентом 17,00 делит места с восьмого по десятое с командами "Дерби" и "Сандерленд".

Первый матч Чемпионшипа "Халл Сити" проведет в субботу – это будет выездная для команды Слуцкого встреча как раз против "Астон Виллы" (начало - 19:30 мск). В этом матче фаворитом считается "Астон Вилла", чья победа оценивается коэффициентом 2,00. Коэффициент на победу "Халл Сити" равен 3,80 (на ничью – 3,40).

Шансы на то, что "Халл Сити" не уйдет с поля без гола, высоки. Так, ничья 1:1 оценивается коэффициентом 7,00, что является вторым из возможных по котировкам букмекеров исходом игры. На первом месте – победа "Астон Виллы" со счетом 1:0 (6,50).

Выйти в премьер-лигу: что для этого надо

Как заявлял Слуцкий, возглавивший "Халл Сити" 9 июня, перед командой стоит задача выйти в премьер-лигу – главный дивизион английского футбола. Согласно регламенту, путевку в премьер-лигу гарантированно получат команды, занявшие в Чемпионшипе первые два места. Однако отчаиваться не стоит и тем, кто занял места с третье по шестое: эти команды в плей-офф разыграют еще одну путевку. Третья команда сыграет с шестой, четвертая – с пятой, а победители их матчей встретятся уже в финале.

Крайне нежелательно попасть в тройку худших команд, в таком случае команда вылетит из Чемпионшипа в Первую лигу - третий по значимости дивизион английского футбола.

Всего в Чемпионшипе в стартующем сезоне выступят 24 команды.

Как готовился "Халл Сити" к сезону

В рамках подготовки к сезону "Халл Сити" провел пять контрольных матчей. В первых двух встречах соперниками клуба были английские команды. В матче против "Оксфорд Юнайтед" команда российского тренера уступила со счетом 1:2, а в игре против "Бристоль Роверс" добилась победы со счетом 2:1. В третьей встрече "Халл Сити" со счетом 1:0 обыграл действующего чемпиона Португалии "Бенфику". В четвертом матче "Халл Сити" сыграл вничью с французским "Нантом" - 0:0, в пятом также вничью, но уже 3:3 – с голландским "Аяксом".

Кто такой "Халл Сити"

Из премьер-лиги команда вылетела по итогам предыдущего сезона, после чего и состоялись изменения в тренерском штабе клуба, включая должности главного тренера.

За свою историю "Халл Сити" выигрывал различные низшие дивизионы, а титулов на высшем английском уровне не завоевал. Правда, в сезоне-2013/14 вышел в финал Кубка Англии, где уступил "Арсеналу" – 2:3. "Халл Сити" уже к 8-й минуте вел со счетом 2:0, но все же позволил сопернику отыграться, а в дополнительное время пропустил решающий гол.

В сезоне-2014/15 "Халл Сити" дебютировал в еврокубках. Он дошел до квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы, где по сумме двух встреч уступил бельгийскому "Локерену и не смог попасть в групповую стадию.

Кто такой Слуцкий

Предыдущим местом работы Леонида Слуцкого был московский ЦСКА, главным тренером которого он стал в 2009 году. Вместе с армейцами Слуцкий трижды становился чемпионом России (2012/13, 2013/14, 2015/16), по два раза завоевал Кубок страны (2010/11, 2012/13) и Суперкубок России (2013, 2014).

Под его руководством ЦСКА добился своего лучшего результата в Лиге чемпионов, дойдя до 1/4 финала турнира в сезоне-2009/10.

Летом 2015 года Слуцкий был назначен главным тренером сборной России, и руководство РФС и ЦСКА разрешили специалисту совмещать посты в национальной команде и клубе. Он ушел из сборной после неудачного для нее Евро-2016. А в декабре прошлого года он покинул и ЦСКА.

За время работы в ЦСКА Слуцкий трижды признавался лучшим тренером года по версии РФС.

Ранее он тренировал элистинский "Уралан" в 2003-2004 гг, "Москву" в 2005-2007 гг. и самарские "Крылья Советов" в 2007-2009 гг.

Теги: футбол, Халл Сити, Леонид Слуцкий, Англия
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