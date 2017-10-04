Букмекеры назвали "Питтсбург" фаворитом Кубка Стэнли НХЛ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - "Питтсбург" является фаворитом розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ), свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.

Коэффициент на итоговую победу "Питтсбурга" составляет 10,00. В первую тройку фаворитов также входят "Эдмонтон" (12,00) и "Вашингтон" (13,00).

В ночь на среду по московскому времени в Северной Америке стартует очередной сезон НХЛ. Кубку Стэнли традиционно будет предшествовать регулярный чемпионат НХЛ, по итогам которого определится его победитель, а также участники плей-офф от Западной и Восточной конференций. Победитель плей-офф станет обладателем Кубка Стэнли. В предыдущие два сезона трофей выигрывал "Питтсбург" с россиянином Евгением Малкиным в составе.