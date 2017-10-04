Главные новости
В РоссииПутин отправил в отставку губернатора Приморского края МиклушевскогоВ РоссииВоенным-контрактникам собрались ограничить публикации в интернетеВ РоссииПолиции Петербурга дано указания жестко пресекать несогласованные акции 7 октября
Спорт

Букмекеры назвали "Питтсбург" фаворитом Кубка Стэнли НХЛ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - "Питтсбург" является фаворитом розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ), свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.

Коэффициент на итоговую победу "Питтсбурга" составляет 10,00. В первую тройку фаворитов также входят "Эдмонтон" (12,00) и "Вашингтон" (13,00).

В ночь на среду по московскому времени в Северной Америке стартует очередной сезон НХЛ. Кубку Стэнли традиционно будет предшествовать регулярный чемпионат НХЛ, по итогам которого определится его победитель, а также участники плей-офф от Западной и Восточной конференций. Победитель плей-офф станет обладателем Кубка Стэнли. В предыдущие два сезона трофей выигрывал "Питтсбург" с россиянином Евгением Малкиным в составе.

Теги: хоккей, НХЛ, Кубок Стэнли
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Шарапова проиграла Халеп в третьем круге турнира в ПекинеШарапова проиграла Халеп в третьем круге турнира в Пекине
Россиянка уступила сопернице из Румынии в двух сетахПодробнее
УЕФА обвинил фанатов "Спартака" в расизмеУЕФА обвинил фанатов "Спартака" в расизме
В отношении московского клуба заведено дело из-за инцидентов на матче Юношеской лиги УЕФА с "Ливерпулем"Подробнее
"Локомотив" крупно победил "Динамо" в чемпионате России по футболу"Локомотив" крупно победил "Динамо" в чемпионате России по футболу
Железнодорожники вплотную приблизились к лидирующему, но имеющему игру в запасе "Зениту"Подробнее
ЦСКА и "Уфа" сыграли вничью в чемпионате России по футболуЦСКА и "Уфа" сыграли вничью в чемпионате России по футболу
Армейцы могли вырвать победу на 89-й минуте, но не реализовали пенальтиПодробнее
Ферстаппен выиграл Гран-при Малайзии "Формулы-1"Ферстаппен выиграл Гран-при Малайзии "Формулы-1"
На подиум также попали Хэмилтон и РиккардоПодробнее
"Спартак" обыграл "Урал" в матче 12-го тура РФПЛ"Спартак" обыграл "Урал" в матче 12-го тура РФПЛ
Красно-белые догнали "Ахмат" в турнирной таблицеПодробнее
Федерацию тяжелой атлетики России отстранили от соревнований на годФедерацию тяжелой атлетики России отстранили от соревнований на год
Сборная России не сможет принять участия в чемпионате мираПодробнее
Скончалась двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила БелоусоваСкончалась двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова
Известная фигуристка выступала в паре с Олегом ПротопоповымПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 октября6 фото
04 октября
Фотохроника 4 октября
Протесты в Каталонии7 фото
03 октября
Протесты в Каталонии
Лучшие фото недели10 фото
29 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин отправил в отставку губернатора Приморского края МиклушевскогоВ РоссииВоенным-контрактникам собрались ограничить публикации в интернетеВ РоссииПолиции Петербурга дано указания жестко пресекать несогласованные акции 7 октябряКультураКритиковавший "Матильду" глава совета при Минкультуры ушел со своего постаВ миреНобелевскую премию по химии вручили за развитие криоэлектронной микроскопииВ РоссииВ Кремле пообещали позаботиться о пленниках ИГ при наличии у них гражданства РФ

Лидер Каталонии упрекнул короля Испании из-за его позиции по референдуму

Киевская полиция передала СБУ задержанного корреспондента НТВ

Трамп заявил о полном доверии Тиллерсону

В ходе спецоперации в Дагестане убиты два боевика и ранен полицейский

В сенате США отказались считать стрельбу в Лас-Вегасе терактом

Путин отправил в отставку губернатора Приморского края Миклушевского

Путин отправил в отставку губернатора Приморского края МиклушевскогоИ.о. главы региона назначен Андрей Тарасенко Подробнее

Корреспондента НТВ задержали в Киеве за "совершение уголовного правонарушения"

В комитете Сената США не обнаружили влияния РФ на исход президентских выборов

По словам председателя комитета по разведке, целью России было "посеять хаос и вызвать раскол" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции